2026 Hac Kura Sonuçları E-Devlet Sorgulama: Hac kura açıklandı mı, isim listesi belli mi?

Binlerce hacı adayı, her yıl hac ibadetini yerine getirmek için başvuruda bulunarak hacca gitmek için kura ve çekiliş sonuçlarıyla uğraşıyor. 2026 hac kura sonuçları canlı yayında açıklanırken, isteyenler e-Devlet üzerinden isim listesini kolayca sorgulayabiliyor. Bu yıl tam olarak 1 milyon 799 bin 835 kişi hac kurası için başvuru yaptı; bunların 1 milyon 615 bini kayıtlarını güncelledi, 184 bin 791’i ise ilk kez ön kayıt yaptırdı.