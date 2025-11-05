2026 Hac Kura Sonuçları E-Devlet Sorgulama: Hac kura açıklandı mı, isim listesi belli mi?
Hacı adaylarının merakla beklediği kura çekimi sona erdi. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce hacı adayı, heyecanla bu yılın hac kura sonuçlarını bekliyor. 2026 hac kura sonuçları canlı yayında açıklanırken, sonuçlar ise e-Devlet’e düşüyor. Peki 2026 hac kura sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?
Binlerce hacı adayı, her yıl hac ibadetini yerine getirmek için başvuruda bulunarak hacca gitmek için kura ve çekiliş sonuçlarıyla uğraşıyor. 2026 hac kura sonuçları canlı yayında açıklanırken, isteyenler e-Devlet üzerinden isim listesini kolayca sorgulayabiliyor. Bu yıl tam olarak 1 milyon 799 bin 835 kişi hac kurası için başvuru yaptı; bunların 1 milyon 615 bini kayıtlarını güncelledi, 184 bin 791’i ise ilk kez ön kayıt yaptırdı.
Peki yeni yılda hac kura sonuçları nasıl ve nereden bakılır? 2026 hac kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden bakılır? İşte merak edilen her şey!
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekilişine hacı adayları ve yakınları da katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, kura sonuçlarının hayırlara vesile olmasını dilerken, hac vizesi ve nusuk kartı dışında yöntemlere başvurmama konusunda uyardı.
HAC KURA SONUÇLARI BAKMA, SORGULAMA
-Kura sonuçları, çekilişin sona ermesinin ardından saat 20.00’de e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılır.
-Sonuçlar, başvuru sahibinin cep telefonuna SMS ile de gönderilir.
-Hacca gitmeye hak kazananlar, 11-27 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilir.