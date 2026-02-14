21 il için 'sarı' kodlu alarm! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji, 14 Şubat cumartesi günü için son hava durumu tahminini yayınladı. Buna göre bugün yurt genelinde yağış bekleniyor.21 kent için "sarı" kodlu alarm verilerek sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklığı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI AKDENİZ'DE SAĞANAK KUVVETLİ YAĞACAK
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda (Iğdır ve Şırnak hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ANTALYA İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Erzurum çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.