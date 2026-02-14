21 il için 'sarı' kodlu alarm! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.