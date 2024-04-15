22 milyon sürücünün suçu ne? Trafik sigortasında serbest tarife gündemde

Yaşar, trafik sigortasında hasar frekansının ortalama yüzde 4 olduğunu, 100 araç sahibinin 4’ünün kaza yaptığını ifade ederek, 28 milyon aracın 24 milyonunun trafik sigortası olduğunu, bunların da 1.2 milyonunun kaza yaptığını ve oluşan maliyeti de 22 milyon kazasız sürücünün ödediğini kaydetti. Yaşar, “Trafik sigortasında serbest tarife fiyat artışı demek değildir. Bizler serbest tarifeye geçerek iyi sürücü ile kötü sürücüyü ayırmak istiyoruz. Bunu da, 1.2 milyon sürücünün yarattığı mağduriyetin diğer 22 milyon sürücüye yüklenmemesi için istiyoruz” şeklinde konuştu.