  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. 24 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? (En uygun ihtiyaç kredileri)

24 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? (En uygun ihtiyaç kredileri)

İhtiyaç kredi faizi yüzde 86'yı aşarak rekor yenilerken ticari kredi faizi yüzde 66'yı aştı. TL mevduat faizi de sert bir yükselişle yüzde 64'ü aştı. Bankalar seçim sonrası yeni rekorunu kıran ihtiyaç kredilerine düzenlemeye gitti. Peki, 24 aylık 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar?

24 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? (En uygun ihtiyaç kredileri) - Sayfa 1

Aktif Bank

24 ay 100 bin TL ihtiyaç kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 9.330 TL
Faiz Oranı: %5,99
Toplam Ödeme: 224.487 TL

1 | 10
24 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? (En uygun ihtiyaç kredileri) - Sayfa 2

ON Dijital

24 ay 100 bin TL ihtiyaç kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 9.126 TL
Faiz Oranı: %5,79
Toplam Ödeme: 219.025 TL

2 | 10
24 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? (En uygun ihtiyaç kredileri) - Sayfa 3

Enpara.com

24 ay 100 bin TL ihtiyaç kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 8.884 TL
Faiz Oranı: %5,55
Toplam Ödeme: 213.218 TL

3 | 10
24 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? (En uygun ihtiyaç kredileri) - Sayfa 4

Yapı Kredi

24 ay 100 bin TL ihtiyaç kredisi

Aylık Taksit Tutarı: 8.526 TL
Faiz Oranı: %5,19
Toplam Ödeme: 204.628 TL

4 | 10