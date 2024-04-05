24 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? (En uygun ihtiyaç kredileri)
İhtiyaç kredi faizi yüzde 86'yı aşarak rekor yenilerken ticari kredi faizi yüzde 66'yı aştı. TL mevduat faizi de sert bir yükselişle yüzde 64'ü aştı. Bankalar seçim sonrası yeni rekorunu kıran ihtiyaç kredilerine düzenlemeye gitti. Peki, 24 aylık 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar?
Aktif Bank
24 ay 100 bin TL ihtiyaç kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 9.330 TL
Faiz Oranı: %5,99
Toplam Ödeme: 224.487 TL
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ON Dijital
24 ay 100 bin TL ihtiyaç kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 9.126 TL
Faiz Oranı: %5,79
Toplam Ödeme: 219.025 TL
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Enpara.com
24 ay 100 bin TL ihtiyaç kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 8.884 TL
Faiz Oranı: %5,55
Toplam Ödeme: 213.218 TL
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Yapı Kredi
24 ay 100 bin TL ihtiyaç kredisi
Aylık Taksit Tutarı: 8.526 TL
Faiz Oranı: %5,19
Toplam Ödeme: 204.628 TL
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