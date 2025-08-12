24 ayrı noktaya yerleştirildi! Depremi ilk onlar tespit edecek! İşte İstanbul'un deprem sistemi...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın 950 istasyonu her saniye yer kabuğunda olan sarsıntıları analiz ederek deprem aktivitesini gözlemliyor. Kandilli Rasathanesi de Türkiye genelinde 309 noktaya hız ölçer ve ivme ölçer cihazlarını yerleştirdi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre İstanbul'da 24 adet cihaz bulunuyor. Bunlardan bazıları hız ölçer bazıları da ivme ölçer olarak hizmet veriyor.

