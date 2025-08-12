24 ayrı noktaya yerleştirildi! Depremi ilk onlar tespit edecek! İşte İstanbul'un deprem sistemi...
Son yıllarda Marmara Bölgesi’nde yaşanan depremler, beklenen İstanbul depremi gerçeğini yeniden gündeme getirdi. İstanbul’da sismik hareketleri izlemesi amacıyla kurulan ağın detayları belli oldu.
Türkiye’nin deprem gerçeği, 1999 Marmara Depremi’nden sonra Kahramanmaraş merkezli büyük depremle yeniden gündeme geldi. Son yıllarda yaşanan büyük depremler ve Balıkesir Sındırgı’daki 6.1 büyüklüğündeki sarsıntı, deprem korkularını tekrar artırdı.
Depremlerin izlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, arşivlenmesi ve duyurulmasına ilişkin sistematik ağ hizmet vermeye devam ediyor. Ülkemizin birçok noktasında deprem gözlem ağları bulunuyor ve her sarsıntıyı tespit ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın 950 istasyonu her saniye yer kabuğunda olan sarsıntıları analiz ederek deprem aktivitesini gözlemliyor. Kandilli Rasathanesi de Türkiye genelinde 309 noktaya hız ölçer ve ivme ölçer cihazlarını yerleştirdi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre İstanbul'da 24 adet cihaz bulunuyor. Bunlardan bazıları hız ölçer bazıları da ivme ölçer olarak hizmet veriyor.
İşte İstanbul'da sismik cihazların bulunduğu noktalar...