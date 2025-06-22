24 Haziran için 31 ilçe için uyarı geldi! BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintilerini duyurdu
24 Haziran Salı günü için AYEDAŞ ve BEDAŞ yayımladıkları peş peşe uyarılarla İstanbul'un 31 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar uyarıların ardından "İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, bugün elektrikler ne zaman gelecek, salı elektrik kesintileri" şeklinde araştırmaya başladı.
İstanbul'un iki yakasında 24 Haziran'da planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda 23 ilçede, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ise Anadolu Yakası'nda 9 ilçede kesinti uygulanacağını duyurdu. Altyapı yenileme ile bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilerin bazı bölgelerde saatler süreceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 24 Haziran AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi programı...