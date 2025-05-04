28 ilçe için kritik uyarı! Hemen kontrol edin: Bağcılar, Esenyurt, Bakırköy, Sarıyer, Şişli, Maltepe

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 5 Mayıs Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından açıklanan bilgiye göre, bu kesintiler altyapı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Kesintiler, toplamda 21 ilçede belirli saat dilimlerinde elektrik kesintisi yaşanmasına yol açacak. Ayrıca, Anadolu Yakası'nda da 8 ilçede benzer çalışmalara bağlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ, bu süreçte uzun süreli kesintilere karşı vatandaşları önlem almaya davet ediyor.

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İşte 5 Mayıs Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...