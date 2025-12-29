Kar ne zaman yağacak? 29 Aralık; İstanbul, Ankara ve İzmir’de kar ne zaman
Meteoroloji verilerine göre 29 Aralık Pazartesi günü sıcaklık değerlerinde hissedilir düşüşler yaşanması öngörülüyor. Rüzgarın kuvveti ve yağış türü bölgelere göre farklılık gösterirken, kar yağışının etki alanı yüksek rakımlı bölgelerde yoğunlaşıyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de kar ne zaman yağacak?
Türkiye, kış mevsiminin korkutan yüzünü görmeye başladı. Birçok ilimiz beyaza bürünürken, İstanbul, Ankara ve İzmir için ne zaman kar yağacağı da sorgulanmaya başlandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’e ne zaman kar yağacak? 29 Aralık hava durumu…
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İSTANBUL KAR BEKLENTİSİ
İstanbul için yapılan değerlendirmelerde, yağışların kent genelinde ağırlıklı olarak yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Ancak şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle gece saatlerinde kısa süreli kar geçişleri yaşanması ihtimal dâhilinde görülüyor.
ANKARA’DA BUZLANMA RİSKİ
Ankara, büyükşehirler arasında kar yağışı ihtimalinin en yüksek olduğu il olarak öne çıkıyor. Sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ile yer yer kar yağışının etkili olması öngörülürken, düşen sıcaklıkların beraberinde getireceği buzlanma riskine karşı vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.
İZMİR VE ANTALYA’DA YAĞMUR ETKİSİ
Ege ve Akdeniz’in kıyı kesimlerinde kar yağışı ihtimali düşük seyrediyor. İzmir’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle yağışların yağmur şeklinde görülmesi beklenirken, Antalya merkezinde de benzer bir tablo öngörülüyor. Ancak Antalya’nın iç kesimlerindeki Toroslar ve yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.