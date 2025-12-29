Kar ne zaman yağacak? 29 Aralık; İstanbul, Ankara ve İzmir’de kar ne zaman

Türkiye, kış mevsiminin korkutan yüzünü görmeye başladı. Birçok ilimiz beyaza bürünürken, İstanbul, Ankara ve İzmir için ne zaman kar yağacağı da sorgulanmaya başlandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’e ne zaman kar yağacak? 29 Aralık hava durumu…

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?