29 ilçeye için uyarı geldi, 8 saat sürecek! Avcılar, Bağcılar, Esenyurt, Sarıyer, Şişli, Ataşehir...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), perşembe günü İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintilerini mahalle mahalle açıkladı.
7 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 29 ilçe açıklandı.
Avrupa Yakası'nda elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu
Anadolu Yakası'nda elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler: Ataşehir, Kadıköy, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar
İşte ilçe ilçe mahalle mahalle elektrik kesintileri...