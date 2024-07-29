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  4. 29 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

29 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (29 Temmuz) ne kadar oldu? 29 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 29 Temmuz pazartesi altın fiyatları…

29 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.568,18

Satış: 2.569,96

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,109.09

Satış: 4,201.88

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29 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,192.51

Satış: 8,403.76

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 17,031.00

Satış: 17,288.00

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29 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 41,090.94

Satış: 42,018.80

Ata altın fiyatı

Alış: 16,950.01

Satış: 17,372.91

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29 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16,436.38

Satış: 16,756.12

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,342.18

Satış: 2,343.80

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