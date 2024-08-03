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  4. 3 Ağustos 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

3 Ağustos 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (3 Ağustos) ne kadar oldu? 3 Ağustos 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 3 Ağustos cumartesi altın fiyatları…

3 Ağustos 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.634,56

Satış: 2.637,81

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,215.29

Satış: 4,312.82

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3 Ağustos 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,404.23

Satış: 8,625.64

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 17,475.00

Satış: 17,739.00

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3 Ağustos 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 42,152.88

Satış: 43,128.21

Ata altın fiyatı

Alış: 17,388.06

Satış: 17,831.60

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3 Ağustos 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16,861.15

Satış: 17,198.53

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,402.71

Satış: 2,405.68

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