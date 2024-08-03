3 Ağustos 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (3 Ağustos) ne kadar oldu? 3 Ağustos 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 3 Ağustos cumartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.634,56
Satış: 2.637,81
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,215.29
Satış: 4,312.82
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Yarım altın fiyatı
Alış: 8,404.23
Satış: 8,625.64
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 17,475.00
Satış: 17,739.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 42,152.88
Satış: 43,128.21
Ata altın fiyatı
Alış: 17,388.06
Satış: 17,831.60
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 16,861.15
Satış: 17,198.53
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,402.71
Satış: 2,405.68
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