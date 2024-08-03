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  4. 3 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir?

3 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir?

Hamster Kombat, mors alfabesi günlük şifre ile oyunculara 1 milyon coin kazandırıyor. Peki, Hamster Kombat günlük şifre nedir? Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? İşte 3 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre…

3 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 1

Hamster Kombat  günlük şifresi nedir?

Hamster Kombat oyununun 3 Ağustos 2024 tarihli günlük şifresi, ''SHARDS'' kelimesi oldu. 24 saat kullanım süresi olan Hamster Kombat, günlük şifre ile 1 milyon coin kazanma fırsatını sunuyor.

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3 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 2

Hamster Kombat 3 Ağustos 2024 günlük şifresinin mors alfabesiyle yazılışı şu şekilde: 

S: • • •
H: • • • •
A: • —
R: • — •
D: — • •
S: • • •

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3 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 3

Günlük şifre nasıl kullanılır?

Hamster Kombat oyununda 1 milyon coin kazandıran günlük şifreyi kullanmak için kullanıcılar ana ekranda yer alan “Günlük Şifre” bölümüne dokunduklarında şifrenin girileceği ekrana yönlendiriliyor.

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3 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 4

Günün şifresini girmek için “kırmızı renkli alana” uzun ve kısa dokunuşlar yaparak mors alfabesiyle günün şifresi yazılıyor. "—" işareti yaklaşık 1 buçuk saniye basılı tutularak, "•" işareti ise ekrana anlık dokunarak elde ediliyor. Şifre doğru yazıldığında oyuncular Hamster Kombat’ta 1 milyon coin kazanıyor.

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