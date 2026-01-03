3 bölgede sağanak bekleniyor! Meteoroloji'den 24 kent için fırtına alarmı: Hızı 80 km'yi bulacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü için son hava durumu raporunu yayınladı. Bugün 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 3-5 derece artacak. 24 kent içinse "sarı" kodlu alarm verilerek fırtına uyarısında bulunuldu. Fırtınanın hızı 80 km'yi bulacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege ile Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kastamonu, Karabük ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EGE'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
Yağışların; İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.