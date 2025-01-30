3. Dünya Savaşı’nı yapay zeka yorumları. İşte ülke ülke savaş kazanma oranı
Dünyanın itile kakıla sürüklendiği 3. Dünya Savaşı senaryolarına ilişkin analistler yorum yaparken çarpıcı bir tahmin de yapay zekadan geldi.
Yangın yerine dönen Orta Doğu, senelerdir savaşı bitmediği ve barışın sağlanamadığı Rusya-Ukrayna gerilimi derken hemen hemen dünya toplumlarının genelinin aklında 3. Dünya Savaşı ihtimali yer etti.
Alanında uzman isimler değerlendirmeler yaparken haber7.com işi bir üst boyuta taşıyarak Global Fire Power’ın verilerini yapay zekaya sordu.
Böylece yapay zeka GFP’nin verilerine dayanarak olası Üçüncü Dünya Savaşı’nı hangi ülkenin kaç yüzdeyle kazanma ihtimali olduğunu sıraladı.