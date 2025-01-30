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  4. 3. Dünya Savaşı’nı yapay zeka yorumları. İşte ülke ülke savaş kazanma oranı

3. Dünya Savaşı’nı yapay zeka yorumları. İşte ülke ülke savaş kazanma oranı

Dünyanın itile kakıla sürüklendiği 3. Dünya Savaşı senaryolarına ilişkin analistler yorum yaparken çarpıcı bir tahmin de yapay zekadan geldi.

3. Dünya Savaşı’nı yapay zeka yorumları. İşte ülke ülke savaş kazanma oranı - Sayfa 1

Yangın yerine dönen Orta Doğu, senelerdir savaşı bitmediği ve barışın sağlanamadığı Rusya-Ukrayna gerilimi derken hemen hemen dünya toplumlarının genelinin aklında 3. Dünya Savaşı ihtimali yer etti.

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3. Dünya Savaşı’nı yapay zeka yorumları. İşte ülke ülke savaş kazanma oranı - Sayfa 2

Alanında uzman isimler değerlendirmeler yaparken haber7.com işi bir üst boyuta taşıyarak Global Fire Power’ın verilerini yapay zekaya sordu.

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3. Dünya Savaşı’nı yapay zeka yorumları. İşte ülke ülke savaş kazanma oranı - Sayfa 3

Böylece yapay zeka GFP’nin verilerine dayanarak olası Üçüncü Dünya Savaşı’nı hangi ülkenin kaç yüzdeyle kazanma ihtimali olduğunu sıraladı.

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3. Dünya Savaşı’nı yapay zeka yorumları. İşte ülke ülke savaş kazanma oranı - Sayfa 4

İşte Türkiye’nin de yer aldığı 30 ülkenin kazanma ihtimali ve listenin tam hali:

Liste 30'uncu sıradan 1'e doğru sıralanmıştır. 

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