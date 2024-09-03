3 Eylül 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (3 Eylül) ne kadar oldu? 3 Eylül 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 3 Eylül salı altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.778,73
Satış: 2.784,55
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,445.97
Satış: 4,552.73
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Yarım altın fiyatı
Alış: 8,864.16
Satış: 9,105.46
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 18,440.00
Satış: 18,718.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 44,459.74
Satış: 45,527.31
Ata altın fiyatı
Alış: 18,339.64
Satış: 18,823.52
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 17,783.90
Satış: 18,155.23
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,534.21
Satış: 2,539.51
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