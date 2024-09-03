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  4. 3 Eylül 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

3 Eylül 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (3 Eylül) ne kadar oldu? 3 Eylül 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 3 Eylül salı altın fiyatları…

3 Eylül 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.778,73

Satış: 2.784,55

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,445.97

Satış: 4,552.73

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3 Eylül 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,864.16

Satış: 9,105.46

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 18,440.00

Satış: 18,718.00

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3 Eylül 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 44,459.74

Satış: 45,527.31

Ata altın fiyatı

Alış: 18,339.64

Satış: 18,823.52

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3 Eylül 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17,783.90

Satış: 18,155.23

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,534.21

Satış: 2,539.51

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