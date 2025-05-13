3 günde 10 deprem oldu, akıllara o fay geldi: 'Sismik boşluk Balıkesir'i tehdit ediyor'

"DEPREM TEHLİKESİ YÜKSEK"

Aykan, "Deprem tehlikesi yüksek bir bölge Balıkesir. Bu coğrafyada depremin olması gayet normal. Dikkat edilmesi gerektiğini uzun zamandır söylediğim bir sismik boşluk var. Şehrin içinden geçen Gökçeyazı fayı. Paleosismolojik araştırması yapılan Gökçeyazı fayının kırılma periyodunun bin yılda bir olduğu anlaşıldı. Bu fay 2 bin yıldır kırılmamış durumda. 7.2'lik bir deprem potansiyelini barındırıyor" dedi.