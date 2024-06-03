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  4. 3 Haziran 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

3 Haziran 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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3 Haziran 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.418,30

Satış: 2.419,69

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3,869.27

Satış: 3,956.20

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3 Haziran 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 7,714.36

Satış: 7,912.40

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 16,036.00

Satış: 16,278.00

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3 Haziran 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 38,692.72

Satış: 39,562.00

Ata altın fiyatı

Alış: 15,960.75

Satış: 16,357.13

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3 Haziran 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15,477.09

Satış: 15,776.40

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,205.49

Satış: 2,206.76

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