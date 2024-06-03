3 Haziran 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (3 Haziran) ne kadar oldu? 3 Haziran 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 3 Haziran pazartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.418,30
Satış: 2.419,69
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3,869.27
Satış: 3,956.20
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Yarım altın fiyatı
Alış: 7,714.36
Satış: 7,912.40
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 16,036.00
Satış: 16,278.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 38,692.72
Satış: 39,562.00
Ata altın fiyatı
Alış: 15,960.75
Satış: 16,357.13
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 15,477.09
Satış: 15,776.40
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,205.49
Satış: 2,206.76
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