3 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak? (4 Ocak 2025 hava durumu)
Meteoroloji'nin verilerine göre hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor. Ege bölgesindeki üç il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. İstanbul'da ise yağış ve rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli; Muğla'da şiddetli olması bekleniyor.