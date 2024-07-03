3 Temmuz 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (3 Temmuz) ne kadar oldu? 3 Temmuz 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 3 Temmuz çarşamba altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.471,39
Satış: 2.474,55
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3,954.23
Satış: 4,045.88
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Yarım altın fiyatı
Alış: 7,883.74
Satış: 8,091.77
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 16,382.00
Satış: 16,630.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 39,542.27
Satış: 40,458.84
Ata altın fiyatı
Alış: 16,311.19
Satış: 16,727.940
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 15,816.91
Satış: 16,134.05
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,253.91
Satış: 2,256.79
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