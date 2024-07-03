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  4. 3 Temmuz 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

3 Temmuz 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (3 Temmuz) ne kadar oldu? 3 Temmuz 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 3 Temmuz çarşamba altın fiyatları…

3 Temmuz 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.471,39

Satış: 2.474,55

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3,954.23

Satış: 4,045.88

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3 Temmuz 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 7,883.74

Satış: 8,091.77

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 16,382.00

Satış: 16,630.00

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3 Temmuz 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 39,542.27

Satış: 40,458.84

Ata altın fiyatı

Alış: 16,311.19

Satış: 16,727.940

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3 Temmuz 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15,816.91

Satış: 16,134.05

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,253.91

Satış: 2,256.79

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