30 Ağustos 2024 Cuma hutbesi konusunu Diyanet yayımladı: ‘’Bizi Biz Yapan, Bizi Millet Kılan Ruh’’

Bizi Biz Yapan, Bizi Millet Kılan Ruh



Muhterem Müslümanlar!

Vatan, bizler için bir toprak parçasından çok daha büyük anlamlar taşımaktadır. Cennet vatanımız, ecdat yadigârıdır. Âlimler ve arifler diyarıdır. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetidir. Vatanımız, üzerinde özgürce yaşadığımız, huzur ve güven yurdumuzdur. Ruhumuzun sekinete erdiği, kimliğimizin şekillendiği, köklerimizin derinleştiği yuvamızdır. Vatanımız, bağımsızlığımızın sembolüdür.