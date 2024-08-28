  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. 30 Ağustos cuma günü noterler açık mı? 30 Ağustos’ta noterler çalışıyor mu?

30 Ağustos cuma günü noterler açık mı? 30 Ağustos’ta noterler çalışıyor mu?

Noterde ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri gibi işleri olan vatandaşlar bayramda noterlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos’ta noterler açık mı? 30 Ağustos cuma günü noterler çalışıyor mu? Nöbetçi noterler açık mı? İşte detaylar...

30 Ağustos cuma günü noterler açık mı? 30 Ağustos’ta noterler çalışıyor mu? - Sayfa 1

30 Ağustos’ta noterler açık mı?

Noterler, 30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos’ta çalışmayacak.  Noter satışları ve tasdik işlemleri 31 Ağustos cumartesi günü 09.00 itibariyle gerçekleştirilecek.

1 | 2
30 Ağustos cuma günü noterler açık mı? 30 Ağustos’ta noterler çalışıyor mu? - Sayfa 2

30 Ağustos’ta nöbetçi noterler açık mı?

Yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması hayata geçti. 30 Ağustos’ta resmi tatil olduğu için çalışmayacak.

2 | 2
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü: 7 km kalınlığında süper hücre bulutları
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü: 7 km kalınlığında süper hücre bulutları
Sular çekildi, mahalle ortaya çıktı
Sular çekildi, mahalle ortaya çıktı
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 28 Ağustos 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? 28 Ağustos 2024 son dakika depremler