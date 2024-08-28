30 Ağustos cuma günü noterler açık mı? 30 Ağustos’ta noterler çalışıyor mu?
Noterde ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri gibi işleri olan vatandaşlar bayramda noterlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ağustos’ta noterler açık mı? 30 Ağustos cuma günü noterler çalışıyor mu? Nöbetçi noterler açık mı? İşte detaylar...
30 Ağustos’ta noterler açık mı?
Noterler, 30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos’ta çalışmayacak. Noter satışları ve tasdik işlemleri 31 Ağustos cumartesi günü 09.00 itibariyle gerçekleştirilecek.
1 | 2
30 Ağustos’ta nöbetçi noterler açık mı?
Yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması hayata geçti. 30 Ağustos’ta resmi tatil olduğu için çalışmayacak.
2 | 2