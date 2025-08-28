30 ilçeye uyarı yapıldı, 9 saat sürecek! Esenler, Kartal, Bağcılar, Sarıyer, Üsküdar, Esenyurt...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) yaptıkları duyurularıyla İstanbul'un 30 ilçesi saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak.
İstanbul'un Avrupa Yakasında 22 ilçe, Anadolu Yakasında ise 8 ilçesinde planlı kesinti programı kapsamında saatlerce sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.
Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 29 Ağustos tarihli BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı...
