30 Nisan 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Ayın son akaryakıt fiyatları

26 Nisan akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?

Akaryakıt fiyatlarına en son 25 Nisan perşembe günü motorinin litresine gece yarısından itibaren 1,17 lira indirim gelmişti. 30 Nisan 2024 salı günü benzin ya da motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.