31 ilçe için uyarı üstüne uyarı yapıldı! Hemen önlem alın: Avcılar, Bağcılar, Esenyurt, Sarıyer...
İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişiyi etkileyen 21 Ağustos Perşembe günü yapılacak elektrik kesintileriyle ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ uyarılarda bulundu. 31 ilçenin etkileneceği kesintilerin detayları açıklandı. Birçok vatandaş, "İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, bugün elektrikler ne zaman gelecek, perşembe günü elektrik kesintisi" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 31 ilçesinde perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak. Yayımlanan planlı kesinti programına göre bazı ilçelerde yarın elektrik kesintisi 9 saate kadar sürerken bazı ilçelerde de 8 saatlik kesintiler yaşanacak.
Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 21 Ağustos tarihli BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı...