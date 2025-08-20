31 ilçe için uyarı üstüne uyarı yapıldı! Hemen önlem alın: Avcılar, Bağcılar, Esenyurt, Sarıyer...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 31 ilçesinde perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak. Yayımlanan planlı kesinti programına göre bazı ilçelerde yarın elektrik kesintisi 9 saate kadar sürerken bazı ilçelerde de 8 saatlik kesintiler yaşanacak.

Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

İşte 21 Ağustos tarihli BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı...