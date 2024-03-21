Oy kullanmak için seçmen kağıdı gerekli mi? İşte yerel seçimlerle ilgili merak edilen sorular...
Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidecek. Seçimlere 10 gün gibi kısa bir süre kalırken, "Nerede oy kullanacağım?" "Oy kullanmak için seçmen bilgi kağıdı gerekli mi?" gibi sorular soruluyor. 34 siyasi parti ile çok sayıda bağımsız adayın yarışacağı seçimlerle ilgili bilinmesi gerekenler 10 soru başlığı altında toplandı...
Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırladığı seçim takvimine göre süreç işliyor. Seçimlerde, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.
Seçime 10 gün kala merak edilen sorular ve yanıtları şöyle:
1- Seçmen nerede oy kullanacağını nereden öğrenebilecek?
Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.