33 ilçede elektrikler kesilecek, hemen kontrol edin! İstanbullular dikkat: BEDAŞ, AYEDAŞ duyurdu
BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul'da 14 Ekim Pazartesi günü elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeleri ve mahalleri duyurdu. 33 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar belli oldu. Vatandaşlar "BEDAŞ elektrik kesintisi, AYEDAŞ elektrik kesintisi, elektrikler ne zaman gelecek?, elektrik kesintisi sorgulama, elektrik arıza" şeklinde araştırmaya başladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş, 11 Ekim cuma günü Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Şile, Şişli ilçelerinde planlı kesintisi yapılacağını duyurdu.
İşte 14 Ekim elektrik kesintileri...
ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ