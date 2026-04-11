38 kent için "sarı" alarm! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11 Nisan 2026 Cumartesi günü için yayınladığı rapora göre Türkiye genelinde yağışlı ve soğuk hava etkili olacak. 38 kent için "sarı" kodlu alarm verilerek uyarıda bulunuldu. Birçok kentte kuvvetli yağış, don ve çığ riski uyarısı yapılırken, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.