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  4. 4 büyüklüğündeki İstanbul depremi artçı mı? Prof. Dr. Osman Bektaş yanıt verdi

4 büyüklüğündeki İstanbul depremi artçı mı? Prof. Dr. Osman Bektaş yanıt verdi

Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken, gözler uzmanlara çevrildi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından depremin artçı olup olmadığına açıklık getirdi.

4 büyüklüğündeki İstanbul depremi artçı mı? Prof. Dr. Osman Bektaş yanıt verdi - Sayfa 1

23 Nisan'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölge sallanmaya devam ediyor. Son sarsıntı ise 20 Mayıs akşam saatlerinde meydana geldi.

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4 büyüklüğündeki İstanbul depremi artçı mı? Prof. Dr. Osman Bektaş yanıt verdi - Sayfa 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 23.36'da Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.

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4 büyüklüğündeki İstanbul depremi artçı mı? Prof. Dr. Osman Bektaş yanıt verdi - Sayfa 3

Sarsıntı İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.

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4 büyüklüğündeki İstanbul depremi artçı mı? Prof. Dr. Osman Bektaş yanıt verdi - Sayfa 4

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan vatandaşlar sarsıntının kısa sürdüğünü ancak korkuttuğunu belirttiler.

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