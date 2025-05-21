4 büyüklüğündeki İstanbul depremi artçı mı? Prof. Dr. Osman Bektaş yanıt verdi
Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken, gözler uzmanlara çevrildi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından depremin artçı olup olmadığına açıklık getirdi.
23 Nisan'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölge sallanmaya devam ediyor. Son sarsıntı ise 20 Mayıs akşam saatlerinde meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 23.36'da Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.
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