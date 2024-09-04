4 Eylül 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (4 Eylül) ne kadar oldu? 4 Eylül 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 4 Eylül çarşamba altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.789,09
Satış: 2.792,44
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,462.55
Satış: 4,565.64
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Yarım altın fiyatı
Alış: 8,897.20
Satış: 9,131.29
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 18,500.00
Satış: 18,780.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 44,625.47
Satış: 45,656.43
Ata altın fiyatı
Alış: 18,408.01
Satış: 18,876.91
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 17,850.19
Satış: 18,206.72
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,543.65
Satış: 2,546.71
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