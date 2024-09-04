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  4. 4 Eylül 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

4 Eylül 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (4 Eylül) ne kadar oldu? 4 Eylül 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 4 Eylül çarşamba altın fiyatları…

4 Eylül 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.789,09

Satış: 2.792,44

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,462.55

Satış: 4,565.64

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4 Eylül 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,897.20

Satış: 9,131.29

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 18,500.00

Satış: 18,780.00

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4 Eylül 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 44,625.47

Satış: 45,656.43

Ata altın fiyatı

Alış: 18,408.01

Satış: 18,876.91

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4 Eylül 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17,850.19

Satış: 18,206.72

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,543.65

Satış: 2,546.71

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