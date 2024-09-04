  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. 4 Eylül 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir?

4 Eylül 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir?

Hamster Kombat, mors alfabesi günlük şifre ile oyunculara 1 milyon coin kazandırıyor. Peki, Hamster Kombat günlük şifre nedir? Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? İşte 4 Eylül 2024 Hamster Kombat günlük şifre…

4 Eylül 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 1

4 Eylül Hamster Kombat  günlük şifresi nedir?

Hamster Kombat oyununun 4 Eylül 2024 tarihli günlük şifresi, "DEPOSİT" kelimesi oldu. 24 saat kullanım süresi olan Hamster Kombat, günlük şifre ile 1 milyon coin kazanma fırsatını sunuyor.

1 | 4
4 Eylül 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 2

Hamster Kombat 4 Eylül 2024 günlük şifresinin mors alfabesiyle yazılışı şu şekilde:

D: — ● ●

E: ●

P: ● — — ●

O: — — —

S: ● ● ●

I: ● ●

T: —

2 | 4
4 Eylül 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 3

Günlük şifre nasıl kullanılır?

Hamster Kombat oyununda 1 milyon coin kazandıran günlük şifreyi kullanmak için kullanıcılar ana ekranda yer alan “Günlük Şifre” bölümüne dokunduklarında şifrenin girileceği ekrana yönlendiriliyor.

3 | 4
4 Eylül 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 4

Günün şifresini girmek için “kırmızı renkli alana” uzun ve kısa dokunuşlar yaparak mors alfabesiyle günün şifresi yazılıyor. "—" işareti yaklaşık 1 buçuk saniye basılı tutularak, "•" işareti ise ekrana anlık dokunarak elde ediliyor. Şifre doğru yazıldığında oyuncular Hamster Kombat’ta 1 milyon coin kazanıyor.

4 | 4
4 Eylül 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
4 Eylül 2024 çarşamba çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları ne kadar?
Yağışlı hava hangi illerde etkili olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir 7 ve üzerinde deprem için uyardı: 3 segment birleşirse daha büyüğü olur!
Prof. Dr. Sözbilir, 7 ve üstü deprem için uyardı: Daha büyüğü olabilir
ÇELİK KUBBE Türkiye'yi nasıl koruyacak? ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve MKE müthiş proje için çalışıyor
ÇELİK KUBBE Türkiye'yi nasıl koruyacak? ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve MKE müthiş proje için çalışıyor