4 il için turuncu, 18 kent için sarı alarm! Sıcaklık 8-10 derece düşecek: İşte yağış beklenen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Yağışın, özellikle Güneydoğu'da kuvvetli olacağı belirtildi. Sıcaklık, İç Ege ve Batı Karadeniz'de 8-10 derece azalacak. Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken sel, su baskını, fırtına ve çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Buna göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Ankara, Çankırı, Sivas, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
22 KENT İÇİN 'SARI' VE 'TURUNCU' ALARM
Meteoroloji tarafından; sarı ve turuncu alarm verilerek sağanak uyarısında bulunulan iller şöyle:
Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak (turuncu). Ankara, Antalya, Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye (sarı).