4 milyon haneye elektrik desteği verilecek! İşte şartlar... Bu yıl ihtiyaç sahibi 4 milyon 53 bin ailenin, 10 milyar liralık elektrik faturasını devlet ödeyecek. 4 kişilik bir haneye 125 kwh karşılığı 216.82 TL, 5 kişi ve üstü haneye de 150 kwh karşılığı aylık 260.19 TL elektrik fatura desteği verilecek.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYD) tarafından düzenli merkezi yardım ve aylıklara ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden hanelerin yararlanacağı elektrik tüketim desteği aylık 260 TL'ye kadar olacak. 1 | 10

Bu kapsamda 1-2 kişilik muhtaç hanelere 75 kilovaatsaat (kwh) elektrik karşılığı 130.09 TL, 3 kişilik hanelere 100 kwh karşılığı 173.46 TL, 4 kişilik hanelere 125 kwh karşılığı 216.82 TL, 5 kişi ve daha fazla kişilik ailelere 150 kwh karşılığı aylık 260.19 TL elektrik fatura desteği verilecek. 2 | 10

Ortalama fatura destek tutarı 200 TL olarak baz alındığında bu şekilde aylık 800 milyon TL, yıl genelinde ise yaklaşık 10 milyar TL'lik elektrik faturası devlet tarafından karşılanmış olacak. 3 | 10