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  4. 4 Temmuz 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

4 Temmuz 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (4 Temmuz) ne kadar oldu? 4 Temmuz 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 4 Temmuz perşembe altın fiyatları…

4 Temmuz 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.480,99

Satış: 2.484,15

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3,969.58

Satış: 4,061.58

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4 Temmuz 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 7,914.35

Satış: 8,123.17

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 16,435.00

Satış: 16,684.00

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4 Temmuz 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 39,695.81

Satış: 40,615.84

Ata altın fiyatı

Alış: 16,374.52

Satış: 16,792.85

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4 Temmuz 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15,878.32

Satış: 16,196.65

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,262.66

Satış: 2,265.54

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