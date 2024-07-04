4 Temmuz 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (4 Temmuz) ne kadar oldu? 4 Temmuz 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 4 Temmuz perşembe altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.480,99
Satış: 2.484,15
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3,969.58
Satış: 4,061.58
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Yarım altın fiyatı
Alış: 7,914.35
Satış: 8,123.17
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 16,435.00
Satış: 16,684.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 39,695.81
Satış: 40,615.84
Ata altın fiyatı
Alış: 16,374.52
Satış: 16,792.85
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 15,878.32
Satış: 16,196.65
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,262.66
Satış: 2,265.54
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