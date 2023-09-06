40 metre çapında, 70 metre derinliğinde obruk oluştu: Gördüğüm en büyük ve korkunç olanı
Konya'da yaklaşık 40 metre çapında, 70 metre derinliğinde obruk oluştu. Çiftçi Ali Yüksel, "Bu obruk, gördüğüm en büyük ve korkunç olanı, yani yanına yaklaşamıyorsun. Göçme devam ediyor, dünden bu yana giderek açılıyor. Az önce de büyük gürültü duyduk." dedi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 40 metre çapında, 70 metre derinliğinde obruk oluştu.
1 | 5
İlçenin Küçükbece Yaylası Ölmezlik mevkisinde çapı yaklaşık 40 metre, derinliği ise 70 metreyi bulan obruğu görenler, durumu yetkililere bildirdi.
2 | 5
Bölgede çiftçilik yapan Ali Yüksel, hayvanlarının yayılımı sırasında çobanın obruk oluştuğunu fark ettiğini söyledi.
3 | 5
Evlerine yakın bir mevkide oluşan obruğu görmeye geldiğinde büyük korku yaşadığını anlatan Yüksel şunları söyledi:
4 | 5