4,4’lük deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Kuzey kol iki taraftan geriliyor
Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den bölgedeki fay hattına ilişkin değerlendirme geldi.
Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 09.42’de kaydedilen depremin 5,46 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
"KUZEY KOL GERİLİYOR"
Prof. Dr. Naci Görür, komşu Yunanistan'daki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Depremin gerçekleştiği bölgeye dikkat çeken Görür, sarsıntının Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolu içerisinde meydana geldiğini belirtti.