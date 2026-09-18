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  4. 4,4’lük deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Kuzey kol iki taraftan geriliyor

4,4’lük deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Kuzey kol iki taraftan geriliyor

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den bölgedeki fay hattına ilişkin değerlendirme geldi.

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4,4’lük deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Kuzey kol iki taraftan geriliyor - Sayfa 1

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 09.42’de kaydedilen depremin 5,46 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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4,4’lük deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Kuzey kol iki taraftan geriliyor - Sayfa 2

"KUZEY KOL GERİLİYOR"

Prof. Dr. Naci Görür, komşu Yunanistan'daki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

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4,4’lük deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Kuzey kol iki taraftan geriliyor - Sayfa 3

Depremin gerçekleştiği bölgeye dikkat çeken Görür, sarsıntının Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolu içerisinde meydana geldiğini belirtti.

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4,4’lük deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Kuzey kol iki taraftan geriliyor - Sayfa 4

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolundaki hareketliliğe işaret ederek, “Kuzey kol hem Marmara’da hem Yunanistan’da geriliyor” ifadelerini kullandı.

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