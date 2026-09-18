4,4’lük deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Kuzey kol iki taraftan geriliyor

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 09.42’de kaydedilen depremin 5,46 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.