45 il ve 110 ilçe deprem riski altında! Eviniz fay hattı üzerinde mi? AFAD tek tek açıkladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. Korkutan depremin ardından vatandaşlar riski ve fay hatlarıyla ilgili araştırmaya başladı. Güncellenmiş fay hattı haritasına göre hangi il ve ilçelerin altından fay hattı geçtiği belli oldu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi. AFAD, saat 19.53'te meydana gelen depremin yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) tarafından düzenli aralıklarla güncellenen haritaya göre, ülkede 485 diri fay hattı bulunuyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile MTA’nın yayınladığı verilere göre, doğrudan diri fay hattı üzerinde yer alan iller şunlar: