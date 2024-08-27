5 bin yıllık tarihe sahip! Konya'daki bu kilise dünyada ayakta duran en eski kilise olarak biliniyor
Konya'da 5 bin yıllık tarihe sahip Sille Mahallesi'ndeki Aya Eleni Kilisesi, dünyanın ayakta duran en eski kilisesi olarak biliniyor.
Şehir merkezinin kuzeybatısında yer alan ve 5 bin yıllık tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapılan Sille Mahallesi'nde bir çok imparatorluğa ait tarihi izler bulunuyor.
Rum köyü olarak da bilinen mahalledeki Aya Eleni Kilisesi ise Anadolu'daki ilk kiliselerden biri olarak biliniyor.
Bin 700 yıldır ayakta olan ve restore edilmesinin ardından müze olarak ziyaret edilen yapı hakkında bilgi veren Selçuklu Belediyesi Sille Müze Sorumlusu Uzman Arkeolog Sercan Yayla, şunları söyledi:
"Şu anda dünyanın ayakta duran en eski kilisesinin önündeyiz. Aya Eleni Kilisesi 327 yılında Constantinus'un annesi Helena tarafından yaptırılıyor. 327 yılından 1923 yılına kadar kilise faaliyetlerini yürütüyor. Hiçbir şekilde bu kilise faaliyetlerine ara vermiyor.