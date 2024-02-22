5 bin yıllık yer altı şehri ziyarete açılacak Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan ve kazı çalışmalarının devam ettiği 5 bin yıllık yer altı şehrinin 2 etabı bu yıl ziyarete açılacak. Kazı başkanı Tarkan, şehirde etaplar halinde çalışmaların devam edeceğini, yer altı şehrinin tamamını açığa çıkararak turistlerin ziyaretine açmak istediklerini söyledi.

Mardin'in Midyat ilçesinde 4 yıl önce tarihi sokak ve evlerde başlatılan çalışma kapsamında bulunan ve temizlik yapılan mağaranın tek olmadığının, dehlizlerle farklı mekanlara geçiş sağlandığının belirlenmesi üzerine yer altı şehrini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen kazı çalışmasının 4. sezonu başladı. 1 | 20

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Mardin Müzesi ve Midyat Belediyesi işbirliğiyle 4 yıldır Estel bölgesinde bulunan Ulu Cami Mahallesi'ndeki 2 noktada çalışmalar titizlikle yürütülüyor. 2 | 20

Çok geniş bir alana yayıldığı tespit edilen ve buluntulara göre yaklaşık 5 bin yıllık olduğu belirlenen yer altı şehrinin, 1. ve 2. etap temizlik ve kazı çalışmalarında 8 bin 223 metrekarelik alan ve bu alanlarla bağlantılı yaklaşık 120 metrelik tünel ortaya çıkarıldı. 3 | 20