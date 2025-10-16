5 soru 5 cevap: Eurofighter'lar Türkiye için neden önemli? İşte bilinmesi gerekenler...

Almanya'nın Eurofighter projesindeki rolü ne?

Eurofighter savaş uçakları Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın dahil olduğu bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Projeye Almanya ve İspanya Airbus, İngiltere BAE Systems ve İtalya Leonardo adlı savunma ve havacılık şirketleri ile katkı veriyor.

Projenin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İngiltere ve Almanya yüzde 33 ile eş oranda hisse sahibi. İtalya yüzde 21 ve İspanya ise yüzde 13 pay ile projede yer alıyor. İhracat kararları için dört ülkenin de onayı gerekiyor.

Öte yandan Eurofighter üretiminde yaklaşık 25 bin kişi ile en fazla istihdam Almanya'da yaratılıyor.