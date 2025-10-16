5 soru 5 cevap: Eurofighter'lar Türkiye için neden önemli? İşte bilinmesi gerekenler...
Bu hafta Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'un Türkiye'ye yapacağı ziyaret Alman ortaklı savaş uçağı Eurofighter'ların satışını yeniden gündeme taşıdı. Peki Eurofighter jetleri Türkiye için neden önemli? Satış sürecinde neler yaşanmıştı? İşte konuya ilişkin detaylar...
Türkiye'nin satın almak istediği Eurofighter jetleri Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Cuma günü gerçekleştireceği Ankara ziyareti öncesinde yeniden gündeme geldi.
Türkiye bu savaş uçakları ile hava savunmasını güçlendirmeyi ve modernleştirmeyi hedefliyor. Gelinen noktada jetlerin Türkiye'ye satışına yeşil ışık yakıldı ancak bu aşamaya kadar zorlu süreçlerden geçildi.
Özellikle Türkiye-Almanya ilişkilerinde krize neden olan Eurofighter'ların satışı Wadephul'un Türkiye ziyaretinin de önemli gündem maddeleri arasında.
Peki Eurofighter jetleri nedir ve Türkiye için neden önemli? Satış sürecinde neler yaşanmıştı? İşte detaylar...
Almanya'nın Eurofighter projesindeki rolü ne?
Eurofighter savaş uçakları Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın dahil olduğu bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Projeye Almanya ve İspanya Airbus, İngiltere BAE Systems ve İtalya Leonardo adlı savunma ve havacılık şirketleri ile katkı veriyor.
Projenin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İngiltere ve Almanya yüzde 33 ile eş oranda hisse sahibi. İtalya yüzde 21 ve İspanya ise yüzde 13 pay ile projede yer alıyor. İhracat kararları için dört ülkenin de onayı gerekiyor.
Öte yandan Eurofighter üretiminde yaklaşık 25 bin kişi ile en fazla istihdam Almanya'da yaratılıyor.
Türkiye'ye Eurofighter satışında son durum ne?
Türkiye'nin Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'nın 40 adet Eurofighter savaş uçağı almak istediğini ilk kez 2023 yılının Kasım ayında, Meclisteki bütçe komisyonu toplantısı sırasında açıklamıştı.
Ankara bu süreçte satış pazarlığını proje ortaklarından İngiltere ile yürütürken Almanya uzun süre Suriye'ye yönelik geçmişteki müdahaleler ve insan hakları endişeleriyle Türkiye'ye jet ihracatına engel oldu. Friedrich Merz hükümetinin iş başına gelmesinden sonra ise bu itirazdan vazgeçildi, Almanya jetlerin teslimatına yeşil ışık yaktı. Karar sürecinde özellikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu tartışılmış, İmamoğlu Alman hükümetine seslenerek, kendi tutukluluğunun satış önünde bir engel oluşturmamasını istemişti.