50 milyon lira değerinde sahte ve kaçak ilaç ele geçirildi
İstanbul‘da bulunan bir ilaç imalathanesine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 50 milyon lirayı bulan sahte ve kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda, piyasadaki değeri 50 milyon lirayı bulan sahte ve kaçak ilaç ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından ham madde getirerek sahte ve kaçak ilaç üretip piyasaya süren bir adresi tespit etti.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde yurda kaçak yollarla sokulan ham maddeler ile ilaç üretilen adresin Küçükçekmece’de olduğu tespit edildi.
Teknik ve fiziki takibin devamında Küçükçekmece’deki ilaç imalathaneye çok sayıda şüphelinin giriş çıkış yaptığı belirlendi.