500 bin sosyal konut projesinin örnek daireleri görüntülendi! İşte 1+1 ve2+1 evlerin içleri
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 500 bin sosyal konuttan, Ankara'daki örnek daireler görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da detaylarının açıklandığı "Yüzyılın Konut Projesi"yle, 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek.
Buna göre, 2+1 konutlar 65 ve 80 metrekare, 1+1 daireler ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak.
