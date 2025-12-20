500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi başlıyor: Ödemeler nasıl olacak?
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projelerinin başında gelen 500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi"nde başvurular 19 Aralık’ta sona erdi. İlk kura çekimi 29 Aralık'ta yapılacak. Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanırken, ödemeler nasıl olacak?
81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsayan projede başvuru süreci 19 Aralık 2025 Cuma günü sona erdi.
Evler için hak sahiplerinin belirleneceği kuralar 29 Aralık'ta başlıyor. Kura çekimleri 27 Şubat'a kadar devam edecek.
"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanyada, evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Evlerin büyüklüğü
Evlerin yüzde 40'ı olan 200 bin ev 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak.
Projeni yüzde 30'u olan 150 bin ev ise 65 metrekarelik 2+1 ve kalan 150 bin ev de 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
Konutlar, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
En çok konut İstanbul’a
Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.
Kimlere öncelik tanınacak?
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.