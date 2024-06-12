53 yıl önce içinde 5 kişiyle beraber kayboldu: Kaybolan uçağın gizemi çözüldü
1971 yılında 5 yolcusuyla beraber kayıplara karışan uçak, yarım asırlık bir gizemden sonra nihayet bulundu. Uçak, tüm aramalara rağmen 53 yıldır iz bırakmadan kaybolmuştu. Yakın zamanda yapılan kurtarma görevi sırasında bir uzman, bu uzun yıllar çözülemeyen gizemi çözmeyi başardı.
1971 yılının Ocak ayında, Burlington Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan bir uçak, içindeki iki mürettebat ve üç çalışanıyla birlikte iz bırakmadan kayboldu. O zamandan beri, yoğun kar yağışı ve zorlu hava koşulları nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları yarıda kaldı. 53 yıl boyunca yapılan tüm aramalara rağmen uçaktan hiçbir iz bulunamadı ve bu olay bir muamma olarak kaldı.
Garry Kozak enkazın yerini tespit etti
Şimdiye kadar birçok kez uçaktaki yolcular için arama yapıldı fakat bir ize rastlanmadı. Fakat uzman Garry Kozak, bir görev sırasında, Jet Commander uçağı olduğunu düşündüğü enkazı buldu. Kozak, enkazın yerini tespit etti ve gerçekten emin olana kadar ailelerine bilgi vermedi.
Champlain Gölü'nün dibinde oksijen tankıyla beraber bulundu
Uçağın enkazı, Champlain Gölü'nün dibinde oksijen tankıyla beraber bulundu. Fakat uçağın tamamına hiçbir zaman ulaşılamadı. Kozak, NBC 5 News'e, 490 mil karelik gölün dibinde başka hiçbir kurumsal jetin bulunmadığı bildirildiğinden, uzun süredir kayıp olan uçağı bulduğundan emin olduğunu söyledi.
Kayıp uçağın yerini tespit eden Kozak, tüm bulgularını onaylanmak üzere Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu ve yetkililere sundu.