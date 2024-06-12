53 yıl önce içinde 5 kişiyle beraber kayboldu: Kaybolan uçağın gizemi çözüldü

1971 yılının Ocak ayında, Burlington Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan bir uçak, içindeki iki mürettebat ve üç çalışanıyla birlikte iz bırakmadan kayboldu. O zamandan beri, yoğun kar yağışı ve zorlu hava koşulları nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları yarıda kaldı. 53 yıl boyunca yapılan tüm aramalara rağmen uçaktan hiçbir iz bulunamadı ve bu olay bir muamma olarak kaldı.