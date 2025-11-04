"6 büyüklüğünde deprem olabilir" diyerek Prof. Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti

Oradaki artçılar hemen devam ettiğim zaman bakın bu ikincisine geldi. Bu ikinci yere. Sındırgı'dan sonra bugünkü ikinci olanı. İşte burada üçüncü sistem olabilir mi diye baktığımız böyle bir yakışığı var. Burası Simav fayı, ana fay buradan giden. Ama burada Sındırgı'nın getirdiği sistem. Hemen bir tane daha geçelim öbürüne. Çünkü çok şekiller var burada. Onları yeter ki görebilelim.