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  4. 6 il için sarı kodlu uyarı verildi: Hava sıcaklıkları azalacak, kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

6 il için sarı kodlu uyarı verildi: Hava sıcaklıkları azalacak, kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Erzurum’un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. İşte 14 Ağustos 2026 il il hava durumu tahminleri…

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6 il için sarı kodlu uyarı verildi: Hava sıcaklıkları azalacak, kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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6 il için sarı kodlu uyarı verildi: Hava sıcaklıkları azalacak, kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! - Sayfa 2

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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6 il için sarı kodlu uyarı verildi: Hava sıcaklıkları azalacak, kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! - Sayfa 3

MARMARA

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu

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6 il için sarı kodlu uyarı verildi: Hava sıcaklıkları azalacak, kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! - Sayfa 4

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Uşak çevreleri ile Denizli'nin kuzey, Afyonkarahisar'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

UŞAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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