6 soruda ABD Başkanlık seçimleri... Amerika vatandaşları, Kasım 2024'te bir sonraki ABD başkanını seçmek üzere sandık başına gidecek.

Beyaz Saray'ın Oval Ofisi'nde oturan kişi, gerek ülke içinde gerekse de küresel çapta insanların yaşamları üzerinde büyük bir etkiye sahip. Bu nedenle bu seçimin sonucu herkes için önemli. 1 | 10

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre; ABD politikasında sadece iki partinin hakimiyeti var. Bu nedenle modern zamanlardaki her başkan bu partilerden birine mensup oldu. 2 | 10

Demokratlar liberal bir siyasi parti. Gündemini büyük ölçüde sivil haklar, geniş sosyal güvenlik ağı ve iklim değişikliğine yönelik tedbirler oluşturuyor. İktidardaki ikinci dönemini kazanmak isteyen mevcut Başkan Joe Biden’ın partisi. Cumhuriyetçiler ise ABD'deki muhafazakâr siyasi parti. Daha düşük vergileri, hükümetin daralmasını, silah haklarını, göç ve kürtaj konusunda daha sıkı kısıtlamaları savunuyor. Cumhuriyetçiler henüz başkan adayını belirlemedi. 3 | 10