  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. 6 Şubat 4.17... Depremde yaşamını yitirenler anıldı

6 Şubat 4.17... Depremde yaşamını yitirenler anıldı

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler pek çok kentte saat 04.17'de anıldı. Depremin 1. yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da depremzedelerin katılımıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı. Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

6 Şubat 4.17... Depremde yaşamını yitirenler anıldı - Sayfa 1

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden on binler için birçok ilde saat 4.17'de anma törenleri düzenlendi.

1 | 19
6 Şubat 4.17... Depremde yaşamını yitirenler anıldı - Sayfa 2

Depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da depremzedelerin katılımıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı.

2 | 19
6 Şubat 4.17... Depremde yaşamını yitirenler anıldı - Sayfa 3

Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

3 | 19
6 Şubat 4.17... Depremde yaşamını yitirenler anıldı - Sayfa 4
4 | 19