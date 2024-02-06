6 Şubat 4.17... Depremde yaşamını yitirenler anıldı
Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler pek çok kentte saat 04.17'de anıldı. Depremin 1. yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da depremzedelerin katılımıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı. Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.
6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden on binler için birçok ilde saat 4.17'de anma törenleri düzenlendi.
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Depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da depremzedelerin katılımıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı.
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Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
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