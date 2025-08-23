  1. Ekonomim
  4. 6 Şubat depremlerini tahmin etmişti, Tokat'taki fay için uyardı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. 2023 yılında meydana 6 Şubat depremlerini tahmin eden Deprem Bilimci Serkan İçelli, "Buğdaylı fayı, 5.6'lık deprem üretmişti. Bu fayın rahatlaması için 5.6 ve 5.8 büyüklüğünde deprem üretmesi muhtemeldir" dedi.

Tokat merkeze 64, Sulusaray ilçesine ise 13 kilometre uzaklıkta bulunan Buğdaylı köyünde 2024 yılında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremden 1 yıl sonra 21 Ağustos'ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlçede paniğe sebep olan deprem sonrası herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

Son 1 yılda meydana gelen depremler sonrası uzmanlardan uyarı geldi.

Sivas'ta yaşayan ve 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremleri tahmin eden Deprem Bilimci Serkan İçelli, Buğdaylı fayı ile ilgili uyarılarda bulundu.

