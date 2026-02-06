6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıldönümünde 11 ilde anma törenleri düzenlendi
6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler; Asrın Felaketi'nin 3'üncü yıldönümünde, 11 ilde saat 04.17'de düzenlenen sessiz yürüyüşlerle anıldı.
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler afetin üçüncü yıl dönümünde dualarla anıldı. Depremlerde yaşamını yitirenleri anmak için "sessiz yürüyüşler" düzenlenirken, Kur'an-ı Kerim okunan programlarda dualar edildi.
Depremde hayatını kaybedenler Adıyaman'da "sessiz yürüyüş"le anıldı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen "sessiz yürüyüş"e katıldı.
Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için İskenderun ilçesinde saat 04.17'de anma programı yapıldı.
Valilik koordinesinde organize edilen anma programı Atatürk Caddesi'nde başladı. Kalabalık grup, "sessiz yürüyüş" adı altında Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.