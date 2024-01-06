6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş, 11 ay sonra böyle görüntülendi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen şehir merkezi, 11 il ve onlarca ilçede de etkili olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 11 ay geçti. 50 binden fazla insanın yaşamını yittirdiği depremler ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirildi. Resmi rakamlara göre 12 bin 659 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş’ta ise deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor.

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